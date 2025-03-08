В Дружковке повреждены несколько многоэтажек.

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать Украину. Враг ударил по Дружковке Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, город попал под вражеский огонь вечером 8 марта. Пострадали семь человек.

"По предварительной информации, повреждены 7 многоэтажек. Окончательные последствия обстрела устанавливаем", – говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, россияне обстреляли Запорожскую область. По данным главы ОВА Ивана Федорова, враг атаковал критическую инфраструктуру.

"Из-за вражеских ударов могут быть ограничения в подаче газа и тепла. Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий", – заявил он.

Под ударом оказались и Сумы. Там около 22:00 произошло падение российского беспилотника в жилом квартале. Возник пожар, также в части города появились проблемы со светом, пишет "Суспільне".

Атаки РФ по Украине

7 марта российские террористы атаковали Доброполье Донецкой области. В результате атаки погибли 11 человек, десятки – ранены. Среди пострадавших есть дети.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что это был комбинированный удар – под атакой оказались жилые дома, торговый центр, магазины. Когда начали работать спасатели, враг нанес повторный удар.

В Покровской МВА рассказали, что в результате повторной атаки погиб сержант службы гражданской защиты, пожарный-спасатель Владислав Гостев. Он находился дома, но когда услышал первые взрывы, бросился на помощь пострадавшим. Повторные обстрелы со стороны оккупантов оборвали его жизнь.

Вас также могут заинтересовать новости: