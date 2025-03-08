Уже известно о 50 пострадавших.

Комбинированный удар России по городу Доброполье Донецкой области 7 марта - один из самых жестоких ударов. Погибли 11 человек, еще 50 - ранены, среди них - семь детей, самая младшая - 10-летняя девочка. Новые подробности атаки сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 8 марта.

"Сегодня в течение всего дня продолжались работы в городе Доброполье Донецкой области после российского удара. Это был один из самых жестоких ударов, комбинированный удар. Специально удар был просчитан, чтобы нанести максимальный ущерб. Ракеты, также "шахед" по центральной части города. Девять жилых домов под ударом, также под ударом торговый центр, магазины", - отметил он.

По его словам. повторный удар произошел, когда начали работать спасатели.

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"Россия буквально ежедневно доказывает своей жестокостью, что для них там, в Москве, ничего не изменилось. Они думают не о том, как закончить войну, а о том, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир позволяет им эту войну вести", - заявил Зеленский.

Удар России по городу Доброполье 7 марта – что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН писал, что Россия ударила по центру города Доброполье вечером 7 марта, погибли 11 человек, десятки получили ранения.

Отмечалось, что оккупанты нанесли по городу комбинированный удар, предварительно - ракетой "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БПЛА "Герань-2".

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