На полигоне, где сжигали тела россиян, журналисты нашли шлемы и военную форму оккупантов.

Во время оккупации Херсона россияне вывозили тела погибших военных на местную свалку, после чего их сжигали.

Как сообщает The Guardian, местные жители рассказали журналистам, что не один раз видели, как россияне привозили на свалку черные мешки, которые после этого забрасывали мусором или сжигали. При этом в воздухе чувствовался запах жженого мяса.

Издание пишет, что россияне избавлялись от тел погибших оккупантов на самой отдаленной стороне свалки. Туда сейчас никого не пускают.

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Отмечается, что при въезде на свалку был установлен блокпост, а местных жителей на ту территорию не подпускали. Журналисты пообщались с жителями дома, откуда видна свалка, и узнали, что во время сжигания тел поднималось большое облако дыма.

"Пахло сожженными волосами и, знаете, как у стоматолога – когда сверлят зуб перед тем, как поставить пломбу. И дым был так густ, что соседнего здания не было видно", – рассказала одна жительниц того района.

Также местные считают, что именно туда свозились тела оккупантов после ударов по их позициям и тяжелых боев в течение лета.

"Каждый раз, когда наша армия била по россиянам там, они (российские оккупанты – ред.) свозили тела на свалку и сжигали их там", – поделилась жительница Херсона Ирина.

На полигоне, где сжигали тела россиян, журналисты нашли шлемы и военную форму оккупантов.

Особождение Херсона: как жил город под оккупацией

11 ноября 2022 года подразделения украинских военных зашли в Херсон, который был под оккупацией с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что во время оккупации в пыточных на Херсонщине держали даже детей, а жестокость россиян была еще большей чем на других оккупированных территориях.

Кроме того, в освобожденном Херсоне правоохранители обнаружили еще несколько помещений, в которых оккупанты незаконно удерживали людей и жестоко их пытали. Проведены осмотры в четырех помещениях, где во время оккупации города россияне устроили пыточные.

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