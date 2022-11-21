Репутация президента России как "удачливого пацана" рассыпалась, отметил эксперт.

После того, как российские оккупанты отступили с правобережья Херсонской области, президента РФ Владимира Путина не видели по двум очень простым причинам - он привык ассоциировать себя с победами, успехом и никак не с подобными довольно позорными поражениями, и глава страны действительно не очень хорошо себя чувствует, особенно на фоне всей этой нервотрепки.

Скорее всего, Путин себя с трудом контролирует, рассказал российский историк и политический аналитик Валерий Соловей в интервью УНИАН.

"Если говорить о Херсоне, то военная часть не очень важна, потому что поражения всегда бывают. А вот морально-психологическое значение очень велико. И повлияло это не на общество, а стало очень важным сигналом для элит. Они увидели, что выиграть невозможно. Они и раньше это видели, но сейчас перед ними замаячил призрак поражения", - отметил эксперт.

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По его словам, репутация Путина как "удачливого пацана", которому всегда везло, рассыпалась сначала на Западе, а потом на постсоветском пространстве.

"Это было очень хорошо заметно во время саммита в Самарканде, где к нему опаздывали, его отчитывали. Теперь российский истеблишмент говорит: "Все, он неудачник. Удачу он свою растерял, она разрушена. Токсичный актив. Все, что он делает, получается крайне плохо. Нужно от него как-то избавляться". Но дальше разговоров дело не идет и не пойдет, если не включатся чекисты (сотрудники ФСБ, ФСО, СВР - Ред.)", - полагает историк.

Соловей считает, что только они могут что-то сделать, поскольку никакие олигархи или военные не в состоянии организовать "дворцовый переворот". "Но они не видят смысла, полагая, что власть и так к ним перейдет", - добавил эксперт.

Аналитик предупредил, что Путин сейчас пытается запугать украинцев, чтобы те требовали мира.

"Украинцы побегут в Европу, а Европа будет просить Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский - Ред.) заключить мир на почетных для Владимира Владимировича условиях. Эта схема не работает, а плана "Б" нет", - предупредил он.

Отступление России с части Херсонской области - самые важные новости

Украинская армия с конца лета начала активно вытеснять оккупантов из ряда областей. В частности, наши защитники деоккупировали населенные пункты Херсонской области. По состоянию на конец октября были освобождены 88 населенных пунктов.

9 ноября стало известно, что Россия решила отступить с правобережья Херсонской области на левобережье из-за серьезных проблем со снабжением. 11 числа в Херсон зашли защитники Украины.

С 1 ноября по состоянию на 15 число на юге страны наши защитники деоккупировали примерно 5 тысяч кв. км и около 200 населенных пунктов.

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