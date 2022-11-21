Правоохранители обнаружили аппарат, которым захватчики пытали гражданских током.

В освобожденном Херсоне правоохранители обнаружили еще несколько помещений, в которых оккупанты незаконно удерживали людей и жестоко их пытали.

Проведены осмотры в четырех помещениях, где во время оккупации города противники устроили пыточные, об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Отмечается, что, по данным следствия, во время оккупации Херсона российские военные и представители спецслужб РФ в захваченных зданиях Херсонского изолятора временного содержания, следственном изоляторе и в одном из райотделов полиции обустроили псевдоправоохранительные органы.

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"Об этом свидетельствуют обнаруженные документы, в том числе так называемые удостоверения представителей оккупационной полиции, графики дежурств, расклеенные отметки "дежурная часть", "кабинет следствия", "уголовный розыск". Изъято части резиновых дубинок, деревянную биту, аппарат, которым оккупанты пытали мирных жителей током, лампу накаливания и пули из стен. В камерах и подвалах к людям применялись различные методы пыток, физическое и психологическое насилие", - говорится в сообщении.

Во время проведения следственных действий с потерпевшим в подвале одного из офисных зданий, где оккупанты также устроили застенок, правоохранители обнаружили часть металлопластиковой трубы, наручники и другие вещи.

Устанавливаются все пострадавшие от действий представителей страны-агрессора. Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Освобождение Херсона и ситуация на юге Украины - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины. В освобожденных населенных пунктах сразу начались стабилизационные мероприятия, работают саперы.

Силовики 16 ноября нашли в городе очередную пыточную, которую устроили российские захватчики.

Стоит отметить, что с 1 ноября по состоянию на 15 число на юге Украины наши воины освободили от захватчиков около 5 тысяч кв. км и примерно 200 населенных пунктов.

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