По областному центру враг запустил авиационные ракеты Х-59/69.

Одесские спасатели, которые 31 октября получили ранения из-за ракетного удара РФ, находятся в тяжелом состоянии. Ранее именно эта пострадавшая пожарная часть уже получала повреждения из-за атак оккупантов, а также двое ее сотрудников погибли из-за двойного ракетного удара.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, вчера вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по Одессе. Предварительно, по городу были запущены авиационные ракеты типа "Х-59".

"В результате атаки ранения получили двое сотрудников пожарно-спасательной части. Повреждено административное здание пожарной части, пожарные автоцистерны, а также автомобили горожан на территории автостоянки, расположенной рядом", - говорится в сообщении.

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Сейчас полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В Силах обороны юга уточнили, что враг нанес удар по Одесской области тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Противовоздушной обороной Юга Украины сбита одна Х-59/69, остальные, из-за активного противодействия, не достигли целей.

Как рассказал журналистам начальник пожарной части Олег Котелевский, пострадавшие - начальник караула и старший водитель - направлялись в укрытие из гаражного помещения, но не успели добежать в безопасное место. Мужчины 22 и 45 лет получили, в частности, осколочные ранения.

Пресс-секретарь регионального главка ГСЧС Марина Аверина рассказала журналистам, что вечером из-за ракетной атаки пострадали спасатели, которые были в пожарной части на дежурстве.

"Они сейчас находятся в больнице. Прооперированы, их состояние тяжелое, но стабильное. Мы очень благодарны медикам, которые боролись за их жизнь... Это очередной циничный удар именно по спасателям, по людям, которые спасают других людей. Именно эта пожарная часть не впервые страдает от атак россиян", - подчеркнула Аверина.

В ГСЧС уточнили, что 15 марта двое спасателей из этой же части - Денис Колесников и Виталий Алимов - погибли и еще несколько получили ранения, когда прибыли на место попадания баллистической ракеты. Когда они начали оказывать пострадавшим помощь, оккупанты запустили еще одну ракету "Искандер-М", чтобы нанести как можно больше потерь.

Также, по словам Авериной, эта же пожарная часть пострадала во время удара по отделению Новой почты 1 мая этого года. Здание восстановили, но вчера оно вновь получило повреждения.

Удары РФ по Одессе - последние новости

Как сообщал УНИАН, вечером 31 октября российские оккупанты нанесли по Одессе ракетный удар, под который попала пожарная часть. Два спасателя, которые бежали в укрытие после объявления воздушной тревоги, получили ранения. Повреждения получили пожарные машины и административное здание части.

Также стало известно, что в ночь на 19 октября российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего было повреждено много домов. По словам местных властей, к счастью, во время атаки никто не пострадал.

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