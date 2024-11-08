Психологи оказали помощь 15 лицам, среди них ребенок и беременная женщина.

В ночь на 8 ноября российские захватчики нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе и Одесской области. По предварительным данным, погиб один человек, еще 9 получили ранения.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, этой ночью враг совершил массированную атаку дронами "Shahed-136" по Одесской области. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, а также жертвы и пострадавшие среди мирного населения.

В пресс-службе регионального главка ГСЧС рассказали, что, по предварительной информации, в результате атаки погиб человек, еще 9 человек пострадали.

"В частном секторе повреждены жилые дома. Пожар вспыхнул в двух жилых домах. Психологи ГСЧС оказали помощь 15 лицам, среди них ребенок и беременная женщина. Также спасатели ликвидировали пожары в складских помещениях, потушили горящие машины одного из предприятий. Повреждено здание учебного заведения", - рассказали в пресс-службе.

Говорится, что пиротехническим подразделением ГСЧС проводились обследования территорий на наличие взрывоопасных предметов. Вместе со спасателями пожары ликвидировали добровольцы из Ассоциации добровольных пожарных Украины и пожарное подразделение Национальная гвардия Украины.

Как уточнил глава Одесской ОГА Олег Кипер, в результате осколочного ранения погиб 46-летний мужчина, который был во время атаки за рулем автомобиля. Среди пострадавших - 91-летняя женщина, у которой острая реакция на стресс.

Шестеро пострадавших госпитализированы. Остальным помощь была оказана на месте. В соцсетях люди пишут, что у мужчины, который погиб, осталась жена и 3 детей.

Пресс-служба мэрии города обнародовала видео, на котором - последствия российской атаки. На нем можно увидеть разрушенные жилые дома, изуродованную школу и тому подобное. В домах, в которые попали дроны оккупантов почти не осталось уцелевших вещей, в крышах - дыры, стены обвалены. Школа непригодна для обучения, имущество разбито.

В Одесской областной прокуратуре уточнили, что вооруженные силы РФ осуществили массированную атаку с помощью БПЛА по Одессе и пригороду.

"Повреждены более 20 частных домов, учебное заведение, газопровод, складские помещения частного предприятия и автомобили. Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

Сейчас начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Одесской области - последние новости

Напомним, ночью российские оккупационные войска массированно атаковали Одесскую область дронами. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщал, что есть двое пострадавших, повреждения гражданской инфраструктуры и раненые. В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе и районе повреждены частные жилые дома.

В областном центре произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб, в ряде зданий выбиты окна. В мэрии города рассказали, что значительно повреждена одна из старейших школ Одессы - лицей № 125. Она была полностью отремонтирована до полномасштабного вторжения РФ. В результате атаки в заведении выбиты окна, уничтожена мебель и двери, повреждена крыша и система отопления. Работники учреждения успели своевременно спуститься в укрытие.

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