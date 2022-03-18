Украинские зенитчики ее сбили.

Рано утром 18 марта в небе над Одесской областью украинские зенитчики сбили крылатую ракету врага.

Об этом сообщила Служба связей с общественностью воздушного командования "Пивдень".

"Сегодня, 18 марта, в 5 часов утра, в небе над Одесской областью зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбита вражеская крылатая ракета морского базирования", - говорится в сообщении.

При этом около 8 утра жители Одессы и области слышали сильный взрыв. Как рассказал глава поселка Великодолинское Одесского района Николай Лукьянчук, за пределами населенного пункта произошел ракетный удар. По его словам, никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, вчера в Черном море заметили маневры российских кораблей. Спикер Одесской ОГА Сергей Братчук заявил, что это "психологическое давление" и о подготовке к высадке десанта речь не идет. Он отметил, что силы самообороны Одессы сделают все для того, чтобы эта угроза с моря исчезла.

Сегодня Братчук рассказал, что возле Одессы украинская ПВО сбила вражеский беспилотник "Орлан-10", запущенный с одного из десантных кораблей противника.

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