Подготовка к высадке десанта не наблюдается.

Сегодняшние маневры российских кораблей в Черном море – это демонстрация и попытка психологического давления на жителей Одессы.

Об этом заявил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук в Facebook.

"Это психологическое давление. Какой-то подготовки к высадке десанта мы сегодня не видим", - сказал Братчук.

Он отметил, что силы самообороны Одессы сделают все для того, чтобы эта угроза с моря исчезла. "Пусть только сунутся - мы их убьем", - подчеркнул Братчук.

Напомним, США наблюдают "повышенную военно-морскую активность" в северной части Черного моря со стороны российских сил.

Общие боевые потери противника с начала вторжения России в Украину составили около 14 тыс. человек личного состава. "Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили личного состава - около 14 тысяч человек", - рассказали в Генштабе ВСУ.

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