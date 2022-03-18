Кроме того, враг остался без 450 танков, почти 1,5 тыс. боевых бронированных машин, 93 самолетов и 112 вертолетов.

Потери противника с начала вторжения России в Украину составили около 14,2 тыс. человек личного состава.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.03 ориентировочно составили около 14,2 тыс. лиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг потерял: танков - 450 единиц, боевых бронированных машин - 1 тыс. 448, артиллерийских систем - 205, РСЗО - 72, средств ПВО - 43, самолетов - 93, вертолетов - 112, автомобильной техники - 879, кораблей/катеров - 3, цистерн с ГСМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня - 12, спецтехники - 11.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, в результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 18 марта в Украине погибли 109 детей и более 130 получили ранения.

По данным украинского Генштаба, Россия существенно исчерпала человеческие ресурсы своей армии и прибегает к крайним мерам.

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