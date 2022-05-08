Женщина осталась в фильтрационном лагере.

Российские оккупанты разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь Алису во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает украинский полк "Азов" в Telegram-канале, публикуя видео с девочкой.

Мама Алисы осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой "ДНР".

"До места назначения в Запорожье сегодня, в День Матери, доехал только ребенок, место нахождения матери пока неизвестно! Просим мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку маму", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео девочка, отвечая на вопросы, говорит, что хочет домой.

Напомним, по данным "Азова", в Мариуполе с начала полномасштабного вторжения России погибли 25 тысяч мирных жителей.

6 мая российские оккупанты нарушили договоренности о прекращении огня в Мариуполе для эвакуации мирного населения с завода "Азовсталь" и подбили авто для транспортировки гражданских.

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