Бойцы полка обеспечивали мирных граждан продовольствием и предоставляли медицинскую помощь.

В Мариуполе после вторжения российских оккупантов несколько тисяч гражданских бежали из города и бойцы полка "Азов" приютили их на заводе "Азовсталь".

Об этом на пресс-конференции заявил офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко.

Он отметил, что когда война не шла в городе, гражданским удалось эвакуироваться. Однако, по его словам, некоторые люди были настолько испуганы, что их просто заставляли вылезти из бункеров, чтобы они уехали.

"Гражданский фактор для военных всегда ограничивающий фактор. Для нас некомфортно, когда гражданские находятся рядом с нами, но это наша обязанность. Мы давали им еду, воду, медицинскую помощь. Мы пытались их переместить как можно дальше от боевых действий и наших блокпостов. Но российские бомбы не различают гражданских, их стратегия бомбардировок была простая - они просто бомбили, а потом танками разрушали здания. Если вы используете тактическую авиацию, это решение принимается на тактическом уровне, но если вы используете стратегическую авиацию, это уже высший уровень - министра обороны или главнокомандующего", - сказал Самойленко.

"Конечно, мы стали большой проблемой для Путина, потому что на переговорах сейчас говорят о нас. Но мы остаемся скромными и выполняем свой долг", - отметили офицер.

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