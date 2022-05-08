Представители власти "мешали заниматься обороной", говорят в "Азове".

Полк "Азов" обвиняет представителей власти в саботировании подготовки к обороне Мариуполя.

Об этом на пресс-конференции заявил офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко.

По словам Самойленко, захват Мариуполя идет уже 2,5 месяца и это осада, какой "еще не было в истории".

"С таким количеством жертв среди солдат, и жертв среди гражданских. 25 тысяч гражданских были убиты российской армией", - отметил он.

Офицер подчеркнул, что задача и моральная обязанность военных - защищать страну. Но правительство, по его словам, не смогло организовать защиту Мариуполя.

"Правда в тому, что мы уникальны. Никто не ожидал, что мы так долго выстоим (и мы до сих пор стоим). Нашему правительству не удалось защитить Мариуполь, не удалось подготовить его оборону. Проблема в том, что нас называют героями, нами восхищаются. Героизм появляется, когда проваливается планирование и организация", - говорит он.

Офицер подчеркивает, что много бойцов "Азов" отдали свои жизни за город, за страну, за людей Украины.

"И это наш приоритет. Мы могли бы легко отойти от Мариуполя, отступить, потому что мы видели ситуацию, но решили защищать город, и у нас был приказ защищать Мариуполь. У нас не было приказала полностью взять на себя командование обороной города. Но это решение было принято потому, что больше никто этого не сделал. Проблема в том, что много официальных представителей власти саботировали вопросы обороны Украины, я бы сказал - около 8 лет. Эта война началась не 24 февраля и мы постоянно это подчеркиваем. Все просто нам мешали заниматься обороной, хотя бы знали всё время, что большая война с РФ приближается", - убеждает он.

Напомним, полк "Азов" - формирование Национальной гвардии Украины, входящей в состав Восточного оперативно-территориального объединения.

Бойцы "Азова" участвуют в обороне Мариуполя с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину.

Сейчас на территории завода "Азовсталь" продолжаются кровопролитные бои с российскими захватчиками. Украина пытается спасти военных, заблокированных на территории завода.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что для спасения украинских военных, которые защищаются на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, привлечены влиятельные посредники и государства.

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