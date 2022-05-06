Российские захватчики нарушили договоренности о прекращении огня и сорвали эвакуацию.

Российские оккупанты нарушили договоренности о прекращении огня в Мариуполе для эвакуации мирного населения с завода "Азовсталь". Подбито авто для транспортировки гражданских.

Об этом сообщил полк "Азов".

По данным полка, захватчики применили ПТРК во время режима прекращения огня и подбили автомобиль для эвакуации.

"Это авто двигалось к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода. В результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены. Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантий безопасности при эвакуации гражданского населения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 4 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко заявил, что ситуация на "Азовстали" крайне сложная, но защитники Мариуполя продолжают держать оборону.

По его словам, продолжается уже второй день, как противник прорвался на территорию завода, в результате чего там идут тяжелые кровопролитные бои.

5 мая в "Азове" отметили, что на территории "Азовстали" третьи сутки продолжаются кровопролитные бои с российскими захватчиками вновь нарушили обещание относительно эвакуации гражданских.

В отдельных районах "Азовстали", при поддержке авиации, враг возобновил штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

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