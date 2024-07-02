Такую тактику оккупанты уже использовали во время захвата Авдеевки.

Российские войска роют подземные тоннели, чтобы проникнуть за линию фронта в Украине и атаковать позиции ВСУ, пишет Newsweek, ссылаясь на заявление Министерства обороны РФ.

Согласно сообщению российского ведомства в Telegram, российские штурмовые подразделения, в Донецкой области захватили "крупный опорный пункт украинских вооруженных сил" на восточной окраине села Пивничное, используя подземный тоннель

"Военнослужащие отряда скрытно расчистили и использовали тоннель длиной более 3 километров вдоль канала Северский Донец и вышли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями", - говорится в сообщении Минобороны.

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После этого россияне через тоннель наладили снабжение штурмовых отрядов боеприпасами, оружием и продовольствием.

Как отмечают в Минобороны РФ, российские войска, "используя элемент внезапности, полностью захватили опорный пункт, вынудив противника сдаться или покинуть позиции и отступить".

Эта тактика оккупантов не нова - об использовании россиянами прорытых тоннелей украинские силы сообщали еще осенью прошлого года во время боев за Авдеевку.

"Они роют их в непосредственной близости от наших позиций. Во-первых, это способствует маскировке. Во-вторых, они могут неожиданно появиться рядом с нашими позициями", - заявляли тогда в ВСУ.

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Ранее в DeepState заявили, что россияне достигли определенных успехов в Донецкой и Луганской областях, продвинувшись в районе Стельмаховки, Макеевки, Евгеновки и Невельского.

Как заявлял представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, Российские оккупанты продолжают активно штурмовать позиции Сил обороны на направлении Горловка-Торецк. При этом, по его словам, враг изменил акцент с Часового Яра больше на Торецкое направление.

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