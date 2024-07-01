С начала суток Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов на Торецком направлении.

Российские оккупанты продолжают активно штурмовать позиции Сил обороны на направлении Горловка-Торецк, сообщил в эфире телемарафона представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

"Могу сказать, что на прошлой неделе враг был слишком активен на этом направлении, если сравнивать с предыдущей. Было 114 боевых столкновения в течение недели в районах населенных пунктов Шумы, Нью-Йорк и Торецк. Прошедшие сутки были не менее активными - 7 вражеских столкновений было. Враг начал впервые применять авиацию, активно наносит удары КАБами районы Нью-Йорка, Железного и Торецка. В эти сутки враг не сбавляет темпы наступательных действий - 13 боевых столкновений совершил враг. Еще четыре боестолкновения на данный момент с врагом продолжаются", - рассказал Волошин.

Представитель ОСГВ "Хортица" также добавил, что целью наступления РФ на Торецк является попытка давить на Часов Яр с другой стороны. Также, Волошин рассказал о ситуации в самом Часовом Яру.

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"Враг не оставляет попыток, активно проводит как штурмовые действия, так и обстрелы. Активно применяет авиацию. Статистика за неделю говорит, что за ту неделю враг изменил акцент с Часового Яра больше на Торецкое направление. Враг совершил 30 штурмов Часового Яра в течение прошлой недели. Авиация за неделю сбросила 7 КАБов, а всего на направлении РФ сбросила 128 КАБов. В один из дней враг сбросил 24 КАБа за день", - добавил Волошин.

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Между тем Business Insider отмечает, что союзники ввели новые правила использования оружия, которое поставляют Украине. Это может сильно пов лиять на использование долгожданных F-16.

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