Враг роет тоннели, чтобы маскироваться и пробраться поближе к украинским позициям

Возле Авдеевки продолжаются постоянные бои, враг прибегает к новым тактикам, чтобы окружить город.

Об этом сообщил спикер 110-й отдельной механизированной бригады, которая отражает атаки врага под Авдеевкой Антон Коцуконь. Он отметил, что ресурсов у врага под Авдеевкой достаточно и продолжаются очень ожесточенные бои – ежедневно они бросают все новые силы – бронетехнику, авиацию, артиллерию и личный состав на штурмы города.

"Ежедневно они ходят на штурмы с целью перерезать пути к Авдеевке или хотя бы взять их под огневой контроль с последующим полным окружением города", - отметил Коцуконь.

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По его словам, происходят интенсивные атаки, идут очень ожесточенные бои.

"Наши защитники просто в нечеловеческих условиях держат позиции - без преувеличения это титаны, которые под шквалом огня держат позиции и наносят очень ощутимые потери врагу", - подчеркнул спикер 110-й отдельной механизированной бригады.

Коцуконь отмечает, что для россиян очень важно окружить и взять Авдеевку, поэтому они там сосредоточили огромные силы и средства - как минимум три кадровые бригады, которые подкреплены подразделениями "Шторм Z".

Спикер рассказал, что на Авдеевском направлении враг применяет новую тактику – рытье тоннелей.

"То есть копают тоннели поближе к нашим позициям, во-первых, с целью маскировки, а, во-вторых, чтобы где-то вынырнуть ближе к нашим позициям неожиданно", - рассказал Коцуконь .

Он также отметил, что украинские разведчики зафиксировали использование россиянами роботизированных транспортных машинок с дистанционным управлением.

"Это довольно большие машинки, которые могут брать на себя нормальный вес", - сказал он.

Война в Украине - ситуация возле Авдеевки

Как сообщал УНИАН, российские войска потеряли несколько тысяч солдат после активизации наступления в районе Авдеевки с 10 октября. Украинские бойцы успешно отбили все попытки штурмов россиян.

Военный обозреватель Денис Попович отмечал, что России нужна победа на фоне их лживых заявлений, что наступление ВСУ на юге провалилось. И за незначительное расширение серой зоны в районе Авдеевки россияне платят несопоставимую цену, отметил эксперт. При этом сказал, что были их тактические продвижения в районе Красногоровки, но это заплаченная врагам очень высокая цена - несколько тысяч погибших.

Согласно ISW, оккупанты возобновили наступление в районе Авдеевки и незначительно продвинулись вперед. Это свидетельствует о том, что либо россияне считают, что они реально могут взять Авдеевку, либо о том, что командование плохо расставляет приоритеты наступательных операций и не учитывает значительные потери.

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