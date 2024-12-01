Сейчас наибольшее количество боеспособных подразделений и ресурсов враг сосредоточил на Кураховском направлении.

Российские оккупанты планируют установить контроль над Кураховским выступом до конца 2024 года. Он нужен им для наступления на Покровск, в которое враг хочет пойти уже в начале 2025 года.

Как отметил в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, цель этого наступления, кроме всего прочего, заключается в том, чтобы показать новоизбранному президенту США Дональду Трампу, что "вот мы можем продолжать вести наступление, захватывать территории, договаривайтесь с нами на наших условиях".

Именно по этой причине наибольшее количество боеспособных подразделений и ресурсов враг сосредоточил на Кураховском направлении. Противник не жалеет ни сил, ни техники.

Видео дня

К тому же, россияне стремятся вернуть контроль над всей территорией Курской области до инаугурации Трампа.

"До инаугурации Трампа они хотят выйти в положение, когда у них не будет уязвимостей. А в Курской области они не контролируют 800 кв. км территории. Это уязвимая их часть, на которую, конечно же, может давить Украина. Поэтому они пытаются всеми доступными ресурсами избавиться именно от этой уязвимости. А как это можно сделать? Так же, как и на Кураховском направлении – используя большое количество людского ресурса, используя без какой-либо экономии технику, чтобы прорываться", – констатировал Александр Коваленко.

Ситуация на фронте

С начала суток, 30 ноября, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 211 боевых столкновений с противником. Как отметили в Генштабе ВСУ, на Кураховском направлении на тот момент было отбито 37 атак, 11 еще продолжались. На Покровском враг пытался вклиниться в украинскую оборону 46 раз.

Тем временем российские оккупационные войска снова форсировали реку Оскол на Харьковщине. Это произошло возле населенного пункта Масютовка – противник пытается укрепиться южнее Двуречной.

Вас также могут заинтересовать новости: