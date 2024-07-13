У пострадавшей девушки – травматическая ампутация руки, осколочные ранения туловища.

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирные украинские населенные пункты. Вечером 13 июля россияне ударили по жилому сектору в Чернобаевке на Херсонщине.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. В результате попадания снаряда в дом получил ранения 16-летний ребенок.

У пострадавшей девочки – травматическая ампутация руки, осколочные ранения туловища. "Скорая" доставила ее в больницу в крайне тяжелом состоянии, добавил Прокудин.

"Ребенок сам был в доме, видимо испугался и побежал к нам в кухню", – в отчаянии рассказывает бабушка 16-летней девочки, которая попала под вражеский удар в Чернобаевке.

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Кроме того, россияне ударили по Камышанам. Там из-за артиллерийского обстрела погибла семья – 44-летний мужчина и 40-летняя женщина. Они получили взрывные травмы, несовместимые с жизнью.

Атаки РФ по Украине

Днем 13 июля российские оккупанты нанесли удары по поселку Буды на Харьковщине. В результате вражеской атаки погибли два человека, более 20 – травмированы, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Среди пострадавших 14-летняя девочка.

Известно, что россияне ударили по поселку дважды – вторая атака была осуществлена тогда, когда на месте уже работали спасатели. В результате ударов погибли начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области и полицейский.

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