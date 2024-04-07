Оккупанты размывают украинскую оборону во многих точках вдоль линии фронта.

Российские оккупационные войска пытаются прорваться на востоке Украины. Колонна их бронетехники вопреки логике пошла в наступление по открытой местности возле села Тоненькое и была поражена беспилотниками и противотанковым оружием. Геолокационные видео показывают, что россияне потеряли около десятка танков, а также другую бронетехнику.

Как отмечает CNN эти частые механизированные наземные атаки россиян похожи на пескоструйное действие - размывают украинскую оборону во многих точках вдоль линии фронта. Екатерина Степаненко из Института изучения войны объясняет, что Россия хочет проверить украинскую оборону на наличие слабых мест и напрячь украинский оборонительный потенциал в преддверии предстоящих летних наступательных операций.

"Украинские фронтовые бригады держатся - ждут боеприпасов и противовоздушной обороны от союзников, свежих новобранцев согласно новому закону о мобилизации, который расширил соответствующий возрастной диапазон, и надеются, что российские командиры будут продолжать делать ошибки. Они используют дефицитные артиллерийские снаряды (соотношение по крайней мере 5:1 против) и тысячи маленьких беспилотников", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Украинская сторона утверждает, что во вражеских рядах плохой моральный дух. В ГУР заявили, что россияне массово дают взятки, наносят себе увечья и убегают, чтобы избежать передовой, поскольку выжить там при таких потерях сложно. Однако по данным британской разведки, Россия способна пополнять свои передовые силы на 30 тыс. военнослужащих в месяц, а ее промышленность работает 24/7, чтобы производить все: от танков до беспилотников и управляемых бомб.

По мнению Степаненко, Украине, вероятно, придется уступить некоторую тактическую территорию и отступить на более пригодные для обороны позиции в некоторых сценариях на поле боя. Способность России удерживать инициативу на поле боя заставляет украинские войска тратить и без того дефицитную технику.

"И все же россияне не обречены повторять свои ошибки. Они показали способность к адаптации, особенно в создании многоуровневой обороны, которая помешала украинскому наступлению прошлым летом, в развертывании планирующих бомб за пределами радиуса действия украинской обороны и в разработке собственной группы ударных беспилотников", - добавляется в материале.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Генштаб, общие потери России в войне составляют 447 510 человек. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обезвредили еще 820 российских оккупантов на фронте.

За прошедшие сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений. Активнее всего оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Донбассе.

Вас также могут заинтересовать новости: