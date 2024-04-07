В целом потери России в Украине превысили уже 447 тысяч солдат.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обезвредили еще 820 российских оккупантов на фронте.

Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне составляют 447 510 человек.

Кроме того, Силы обороны уничтожали и вражескую технику, которую противник использовал:

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танков - 7074 (+17);

боевых бронированных машин - 13551 (+54);

артиллерийских систем - 11316 (+54);

РСЗВ - 1036 (+4);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8956 (+61);

крылатые ракеты - 2064 (+4);

автомобильной техники и автоцистерн - 15071 (+79);

специальная техника - 1864 (+10).

Также враг не досчитается 749 систем ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, одной подводной лодки, 26 кораблей и катеров.

Война в Украине - потери РФ

Как сообщал Институт изучения войны, если повреждение трех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2" украинскими БПЛА подтвердится, то можно утверждать, что Россия уже потеряла около 5% этих самолетов. Это для агрессора является "заметной потерей".

После захвата Авдеевки РФ не стала брать оперативную паузу для восстановления боеспособности подразделений, понесших колоссальные потери, а продолжила наступать, выжимая из войск оставшийся потенциал и даже вводя резервы. Поэтому март 2024 года по потерям в армии РФ не стал "ниже" предыдущих месяцев, а по некоторым показателям и вовсе рекордным

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