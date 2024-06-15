В случае потери маршрута через трассу T0504 у ВСУ останутся альтернативные пути снабжения, но они не такие удобные.

Российские войска на Донбассе продолжают расширять плацдарм вокруг Очеретино и наступают в том числе на северо-запад, где почти захватили село Новоалександровка. Как считает аналитик Bild Юлиан Рёпке, у этого продвижения россиян есть стратегический смысл – перерезать основной путь снабжения ВСУ на этом направлении.

"ВС РФ хотят дойти до автотрассы T0504, которую называют "дорогой жизни". Она идёт от Константиновки до Покровска, откуда открывается путь на Днепр. Сейчас это основной маршрут снабжения группировки ВСУ в районе Часова Яра", - отмечает аналитик.

При этом, указывает Рёпке, российским войскам осталось всего около 7 км до того, чтобы перерезать трассу, и на этом пути находится лишь одно село - Воздвиженка.

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"В случае потери маршрута через T0504 у ВСУ останутся альтернативные пути снабжения. Например, с севера через Изюм или по просёлочным дорогам. Но они не такие удобные, как "дорога жизни"", - указывает аналитик.

Ситуация на фронте - что известно

Почти 700 тысяч российских военных находятся на войне в Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что российская армия продолжит наступление в Харьковской области, чтобы отодвинуть линию фронта и снизить вероятность ударов по Белгороду.

Ранее Bild сообщал, что российские войска снова пошли в наступление на нескольких направлениях и расширяют плацдарм вокруг Очеретино, захвачено село Новоалександровка.

"Украина пытается удержать этот участок фронта, быть может, сотней солдат, в то время как Россия жертвует тысячей человек в неделю убитыми и ранеными для продвижения вперёд", - писало издание.

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