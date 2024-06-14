Оккупанты вновь перешли в наступление на нескольких направлениях.

Российские войска вновь пошли в наступление на нескольких направлениях и расширяют плацдарм вокруг Очеретино, захвачено село Новоалександровка. Об этом пишет издание Bild.

Издание отмечает, что в конце апреля российские войска совершили прорыв к северо-западу от Авдеевки, пройдя 3 км вглубь позиций ВСУ до посёлка Очеретино. С тех пор они расширяют образовавшийся плацдарм, захватывая окрестные сёла.

"К середине мая Украине удалось временно остановить их продвижение. Но теперь ВС РФ вновь перешли в наступление на нескольких направлениях", - пишет Bild.

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Как пишет эксперт издания Юлиан Рёпке, за последние семь дней происходят мощные российские наступления вокруг Очеретино.

"Новопокровское пало, а Новоалександровка на 90% под контролем России. Украина пытается удержать этот участок фронта, быть может, сотней солдат, в то время как Россия жертвует тысячей человек в неделю убитыми и ранеными для продвижения вперёд", - отмечает эксперт.

Ситуация на фронте - новости

Как сообщал УНИАН, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил вчера журналистам, что сейчас на фронте в Украине - тяжелый период. В то же время, отметил, что никакого "армагеддона не будет", Силы обороны Украины выстоят.

По мнению военного эксперта Сергея Грабского, активное наступление россиян может продолжаться, по разным оценкам, еще 3-5 недель.

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