Ежедневно Силы обороны фиксируют до 10 таких случаев.

Российские оккупационные войска осуществили в Украине 626 атак с применением боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами. Из них 51 – с начала января 2024 года.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Отмечается, что динамика применения химических веществ со стороны российских захватчиков растет. Ежедневно Силы обороны фиксируют до 10 таких случаев.

"Чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР, которые сбрасывает с БПЛА. Тем не менее, применяются и самодельные взрывные устройства, снаряженные веществами раздражающего действия. А также осуществляются артиллерийские обстрелы снарядами с содержанием химически опасных веществ. 14 декабря 2023 выявлено применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием химического вещества CS", – говорится в сообщении.

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В Генштабе ВСУ отметили, что 36 случаев применения опасных химических веществ было задокументировано и направлено для проведения следственных действий в рамках уголовного производства группами радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей командования Сил поддержки совместно со Службой безопасности Украины.

Запрет на применение химического оружия

Применение химического оружия запрещено Конвенцией о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 года.

Согласно этой Конвенции, химическое оружие – это токсичные химикаты и их прекурсоры, боеприпасы и устройства, специально предназначенные для причинения смерти или другого вреда благодаря токсическим свойствам этих токсичных химикатов, а также любое оборудование, специально предназначенное для использования непосредственно в связи с применением этих боеприпасов и устройств.

Использовать как средство ведения войны нельзя также химические средства борьбы с беспорядками (например, слезоточивый газ).

Отметим, что участниками этой Конвенции не являются только 4 государства-члена ООН: Северная Корея, Египет, Южный Судан и Израиль.

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