Эксперт отметил, что 90 тысяч - это серьезная цифра.

В центре внимания война в Украине против РФ. Военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий считает, что 90-тысячная оккупационная группировка врага, стянутая к Запорожской области, не сможет прорвать нашу оборону, но может оказывать на нее достаточно сильное давление.

Об этом он сказал в эфире "Ранок.LIVE", комментируя информацию спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия о количестве переброшенной на Запорожское направление живой силы россиян.

"90 тыс. - это серьезная цифра. Это то, к чему следует относиться внимательно. Но это не та сила, которой они могут прорвать нашу оборону, пойти на Запорожье или что-то подобное. Но это та сила, с которой они вполне могут попытаться наступать и оказывать достаточно сильное давление на линию обороны", - отметил аналитик.

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Он напомнил, что россияне уже пытались делать наступление 50 тыс. бойцов на Харьковщине. "И наступление было не результативным. Но проблему создали", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, вчера спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что в Запорожской области наблюдается увеличение количества оккупантов. Так, по его словам, сейчас оккупантов там почти 90 тысяч.

Однако, заверил он, того количества россиян, которые присутствуют в Харьковской и Запорожской областях, не хватает для ведения результативных наступательных действий. Куда-то дальше чем те рубежи, где они находятся, они сейчас пойти не могут.

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