Лиховий отмечает, что признаков формирования наступательной группировки врага не обнаружено.

В Запорожской области возросло количество российских оккупантов, но формирования наступательной группировки нет. Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас в Запорожской области происходит позиционное противостояние, потому что россияне просто не имеют возможности проводить активные наступательные действия на нескольких направлениях одновременно, в частности, в Донецкой и Харьковской областях.

"Хотя, если взять численность личного состава противника, например, в самой Запорожской области, то россиян здесь достаточно много. Почти 90 тысяч. И наблюдается прирост этого количества - где-то за последние три недели прибавилось еще две тысячи", - сообщил Лиховой.

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При этом добавил, что украинская разведка говорит, что "резких существенных изменений, которые влияли бы на изменение характеры боевых действий нет и "признаков формирования наступательной группировки врага не обнаружено".

"То есть, того количества врага, которое присутствует в Запорожской и Херсонской областях, не хватает для ведения результативных наступательных действий куда-то дальше, чем те рубежи, где враг сейчас стоит", - подчеркнул Лиховой.

При этом добавил, что очень результативно работают наши ракетные войска и артиллерия.

"За позавчерашние сутки, в частности, именно в Запорожской области, было уничтожено два зенитно-ракетных комплекса, один из них "ТОР", а второй - ЗРК "Бук-М1". Это произошло в районе населенных пунктов Украинка и Образцовое в тылу оккупантов в Запорожской области. Это комплексы ПВО, которые прикрывали действия российской авиации и противодействовали нашей авиации. Чем больше будет уничтожено комплексов ПВО, тем свободнее будет чувствовать себя наша авиация и тем защищеннее будет наше небо", - отметил представитель ОСГВ "Таврия".

Война в Украине - где будет новое наступление россиян

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, говоря о том, где россияне могут активизироваться, он выразил уверенность, что это будет именно юг Украины, а не восток, к которому сейчас приковано все внимание.

По его словам, враг в ближайшей перспективе свои накопленные ресурсы, которые сосредоточил на юге Запорожской области, будет пытаться трансформировать в территориальные достижения. При этом добавил, что не просто так постоянно рассказывают жители Мариуполя о прибытии военных кораблей российской армии, а также о кораблях, которые доставляют грузы военного назначения в порт Мариуполя. Селезнев отметил, что враг осуществляет там накопление ресурсов и скорее всего он будет пытаться использовать эти ресурсы соответствующим образом именно на Запорожском направлении.

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