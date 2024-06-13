Наступательные действия на этом участке фронте были остановлены, отметил военный.

Армия РФ подтягивает резервы на Харьковское направление, пытаясь максимально минимизировать отступление своих войск, военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Еспресо.

"До недавнего времени оккупационная армия РФ на Харьковском направлении проводила наступательные действия, которые были остановлены. Оккупантов начали вытеснять и в районе Липцы, и в Волчанске. Сейчас известно, что враг подтягивает на это направление резервы, то есть пытается максимально задействовать те ресурсы, которые имеет, чтобы минимизировать отступление российских войск. Есть у них какие-то попытки зарывания в землю, но на данном этапе это фрагментарные моменты", - отметил он.

По его словам, ситуация складывается так, что россиянам придется или "вытаскивать" из РФ войска, которые еще там есть, или начинать новую волну мобилизацию, иначе их наступление "выдохнется".

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"Сейчас наблюдаем интересную вещь, если неделю-две назад по уничтоженным врагам, как отчитывался Генштаб ВСУ, было не менее 1100-1300, то теперь тенденция к применению противником живой силы, которую мы уничтожаем, примерно 900-950", - акцентировал Тимочко.

Война в Украине - ситуация на фронте 13 июня

По данным Генштаба ВСУ, наибольшее количество боестолкновений с начала суток состоялось на Кураховском направлении. Враг нарастил усилия и пытается прорвать нашу оборону в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки.

Напряженная ситуация и на Краматорском направлении. Там с начала суток произошло пять боевых столкновений. Три атаки российских оккупантов успешно отражены в районе Андреевки. Два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского.

На Харьковском направлении враг дважды тщетно атаковал позиции подразделений Сил обороны в районах Глубокого и Тихого.

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