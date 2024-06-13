Противника нельзя недооценивать, подчеркнул военный эксперт.

В городе Волчанск Харьковской области нет развертывания на самом деле большого плацдарма российских захватчиков.

Плацдарм оккупантов составляет до 10 километров, такой информацией поделился военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник в эфире канала "Киев 24". "Я не вижу, чтобы там разворачивался по-настоящему большой плацдарм. Действительно, диаметр 7-8 километров, до 10, он есть, но я бы не сказал что это какой-то очень большой плацдарм", - сказал аналитик.

Эксперт добавил, что оккупационные силы нельзя недооценивать. По его мнению, противники могут попытаться показать, что они на что-то способны, накануне Саммита мира, который должен состояться в Швейцарии 15-16 июня.

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Стоит отметить, что плацдармом называют, в том числе участок местности, который противники захватили во время наступления.

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Россияне в начале мая начали активно наступать в приграничье Харьковской области и, в частности, смогли захватить часть территории Волчанска. Силы обороны Украины дают врагам достойный отпор и уже остановили продвижение противников на Харьковщине.

В начале июня спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что наши защитники держат под контролем около 70% Волчанска.

Позже боец 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко с позывным "Историк", который противостоит россиянам возле этого города, говорил, что постоянно ведутся боевые действия, и населенный пункт находится под массированными обстрелами со стороны оккупантов, в результате которых превращается в руины.

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