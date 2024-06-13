Оккупанты на Харьковском направлении дважды напрасно атаковали позиции наших защитников, отметили в Генштабе украинской армии.

Продолжается война в Украине, и на Кураховском направлении враг нарастил усилия и пытается прорвать оборону украинских защитников.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в сводке насчет российского вторжения по состоянию на 10.00. "Наибольшее количество боестолкновений с начала суток состоялась на Кураховском направлении. Враг нарастил усилия и пытается прорвать нашу оборону в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Пять вражеских атак нашими воинами успешно отражены. Семь штурмовых действий еще продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала этих суток на фронте уже произошло 37 боевых столкновений. По данным Генштаба, ситуация напряженная на Краматорском направлении. Там с начала суток произошло пять боевых столкновений. Три атаки российских оккупантов успешно отражены в районе Андреевки. Два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского.

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За сегодня на Покровском направлении враг совершил уже восемь попыток атаковать позиции наших защитников. Шесть атак вблизи Новоселовки Первой и Новоалександровки отражены. Продолжаются бои вблизи Калинового. На Ореховском направлении агрессор дважды пытался вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций вблизи Малой Токмачки. Продолжается бой.

На Купянском направлении российские войска один раз пытались провести штурмовые действия вблизи Стельмаховки. Потерпели неудачу и отступили. Продолжаются бои неподалеку Синьковки и Петропавловки. Ситуация контролируемая, заявляют в Генштабе.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака оккупантов в районе Грековки. Потерь позиций не допущено. Также неудачей завершился вражеский штурм украинских оборонительных рубежей неподалеку Верхнекаменского на Северском направлении.

На Харьковском направлении враг дважды тщетно атаковал позиции подразделений Сил обороны в районах Глубокого и Тихого. На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.

За эти сутки захватчики осуществили 12 авиационных ударов с применением 17 УАБов, более 580 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты. Как сообщил Генштаб, за прошедшие сутки произошло 126 боевых столкновений. Враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 4 ракетных удара, с применением 11 ракет, 38 авиаударов (в частности, сбросил 56 УАБов), совершил около 3500 обстрелов, 94 из них - из реактивных систем залпового огня.

При этом Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины вчера поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники противника, три средства ПВО и одну артиллерийскую систему.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, по состоянию на 13 июня 2024 года общие боевые потери врага в личном составе составили около 522 тысячи 810 человек, в том числе 980 за минувшие сутки.

Также враг потерял за минувшие сутки 17 танков, 21 боевую бронированную машину, 34 артиллерийские системы, 33 БПЛА оперативно-тактического уровня, два средства ПВО, 58 автомобилей и 4 единицы специальной техники.

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