Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией Украины было поражено 14 воздушных целей врага.

По состоянию на утро 18 марта состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели. Вооруженные Силы Украины продолжали нанести сокрушительные ударов по группировкам войск врага, пытающихся закрепиться и удерживать захваченные оборонительные рубежи.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток украинскими защитниками и защитницами было частично уничтожено и остановлено продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437-го учебного полка и 26-го танкового полка Вооруженных сил Российской Федерации, потери врага уточняются.

Также, за предыдущие сутки, бомбардировочной и штурмовой авиацией Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были нанесены мощные удары по колоннам военной техники противника. Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией были поражены 14 воздушных целей врага (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).

"В связи с тем, что оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы (безвозвратные и санитарные потери, понесенные подразделениями Вооруженных Сил Украины, случаи самоувечья, с целью уклонения от участия в боевых действиях и психогенные потери), командование вооруженных сил российской федерации вынужденно прибегает к крайним мерам в вопросах комплектования личным составом. Проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых "добровольцев", срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики", - отмечает Генштаб.

По его данным, на отдельных временно занятых территориях российские оккупанты пытаются создать себе показательный позитивный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. В то же время, проводят активный поиск и задержание проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации.

Как отмечают в Генштабе, враг продолжает нести потери. Имеет проблемы с обеспечением подразделений. Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил российской федерации и наемников участвовать в войне против Украины.

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