Оккупанты увеличили количество техники на этом направлении.

Российско-украинская война продолжается, и оккупанты не оставляют попыток прорвать фронт на востоке Харьковской области, сообщил в эфире телемарафона командир подразделения TERRA Николай Волохов с позывным "Абдулла".

"В последнее время мне казалось, что мы решили проблему с бронетехникой. Была определенная динамика с самого начала захода 3 ОШБр в зону ответственности на Харьковщине. Техники становилось меньше - сначала ее было очень много, мы ее жгли. А на данный момент мы наблюдаем увеличение бронетехники, увеличение активности РФ в использовании танков, БМП", - рассказал Волохов.

По его словам, такое увеличение количества вражеской техники может означать, что Россия планирует активизировать наступление на этом направлении.

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"Они таким образом пытаются провести разведку боем, чтобы прощупать наши оборонительные рубежи по отношению сезона года и погоды. Скоро начнется то, что россияне называют распутица. И применять технику не будет возможно так, как сейчас. И кажется, будто они хотят сделать рывок, улучшить свои позиции. Хотят выбить нас с того участка, который не так давно мы отбили у них", - добавил Волохов.

Кроме того, военный рассказал о потерях оккупантов на этом направлении в течение прошлой недели: "124 двухсотых, 174 трехсотых, восемь БМП уничтожено, девять пушек, два танка, 14 мотоциклов, 8 блиндажей-укрытий и кучу другой вражеской техники. Уничтожаем вражеские комплексы радиоразведки, РЭБ, уничтожаем позиции с их пехотой, с их дронами".

Российско-украинская война: другие важные новости

По данным Forbes, у украинских сил обороны в Курской области появилась новая стратегия, связанная с быстрым перемещением. Издание отмечает, если новая операция Сил обороны будет удачной - им удастся взять в окружение большое количество российских военных.

По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, потеря Угледара Донецкой области, где российские оккупанты активизировались в последнее время, будет означать потерю возможности украинских войск влиять артиллерией на ключевую логистическую магистраль оккупантов, проходящую через некоторые железнодорожные станции области - такие, как Волоноваха.

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