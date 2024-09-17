В Курской области возможно окружение российских войск.

У украинских сил обороны в Курской области появилась новая стратегия - быстро перемещаться и брать российские войска в окружение.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Экс, когда на прошлой неделе украинские войска прорвали российскую оборону на новом участке российско-украинской границы возле села Новый путь, это шокировало многих, но теперь их цель становится яснее.

"Украинская тактическая группа, очевидно, возглавляемая 95-й воздушно-штурмовой бригадой, перерезает путь справа по мере продвижения за Новый Путь и через южные кварталы ближайшего российского города, Веселое. Иными словами, украинские войска разворачиваются в сторону главного Курского выступа. Если украинцы, наступающие на северо-восток от Нового Пути, смогут соединиться с украинцами, находящимися на главном участке, то они отсекут потенциально тысячи россиян между собой и границей", - пишет аналитик. Видео дня

Как указывает аналитик, местные географические условия благоприятствуют попыткам ВСУ окружить российские войска. Река Сейм образует естественную границу вдоль большей части северного края потенциального кармана, ограниченного с левого и правого флангов наступающими украинскими войсками.

При этом ВСУ уничтожили все постоянные мосты через Сейм в этом районе, поэтому все российские войска к югу от Сейма - а их там могут быть целые батальоны - зависят от временных понтонных мостов или узкого сухопутного моста через город Коренево.

Именно по этой причине украинцы неустанно обстреливают понтоны, как только русские их устанавливают. По этой же причине украинские войска наступают на Коренево, явно намереваясь разрушить сухопутный мост, отмечает аналитик.

Кроме того, указывает Дэвид Экс, соотношение сил в Курской области также может повлиять на шансы украинцев на успех в потенциальном окружении. По его расчетам, Киев выделил около 10 000 военнослужащих для двухстороннего вторжения в Курск. Москва, возможно, направила в область 38 000 военнослужащих, но многие из них - плохо обученные молодые призывники.

Курская область - новости

Украинские военные освободили в Курской области еще два населенных пункта. В частности, ВСУ заняли села Дуровка и Ветряное, а также часть населенного пункта Журавли. Кроме того, россиийская группировка находится в окружении в Кременном.

На прошлой неделе ВСУ прорвали российскую границу на новом участке в Курской области. Украинские силы дошли до села Веселое и практически взяли его под свой контроль. Как писал Forbes, российский гарнизон вокруг Весолого включает в себя большое количество плохо подготовленных молодых призывников, и вероятно, именно это привело к быстрому продвижению ВСУ по этому направлению.

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