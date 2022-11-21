В приграничных районах Брянской и Курской областей РФ продолжает удерживать отдельные подразделения своих войск.

На Бахмутском на Авдеевском направлениях фронта войны в Украине российские войска основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

"В приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает удерживать отдельные подразделения своих войск", - добавили в Генштабе.

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Также сообщается, что российские оккупанты на Криворожском и Херсонском направлениях создают эшелонированную систему обороны, совершенствуют фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращают обстреливать из артиллерии позиции украинских войск и населенные пункты на правом берегу реки Днепр.

На Бахмутском на Авдеевском направлениях противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий, а на Новопавловском направлении ведет активную оборону на захваченных рубежах.

Оккупанты обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии объекты в районах 21 населенного пункта, среди них - Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Водяное, Угледар, Соледар, Майорск, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг обороняется и осуществил обстрелы позиций Сил обороны Украины из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также от артиллерийского огня противника пострадали районы 9 населенных пунктов.

Потери России в Украине

Как сообщая Генштаб ВСУ, общие боевые потери России с 24 февраля ориентировочно составили около 84 тысяч 600 человек.

Кроме того, РФ потеряла 2 тыс. 892 танка (6 за минувшие сутки), 5 тыс. 822 боевые бронированные машины (5 за сутки), 1 тыс. 870 артиллерийских систем (2 за сутки), 393 реактивные системы залпового огня, 209 средств противовоздушной обороны, 278 самолетов, 261 вертолет.