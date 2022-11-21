Отмечается, что в течение последних семи дней вокруг Сватово продолжаются интенсивные артиллерийские перестрелки.

Российские войска становятся более уязвимыми в районе Сватово Луганской области. Но командование хочет сохранить контроль над городом.

Как говорится в данных разведки Минобороны Британии, в течение последних семи дней вокруг Сватово продолжаются интенсивные артиллерийские перестрелки. Как и на других участках фронта, российские войска продолжают строить оборонительные позиции, которые, вероятно, частично укомплектованы плохо обученными мобилизованными.

"Благодаря тому, что юго-западная линия фронта России теперь более защищена вдоль восточного берега реки Днепр, район Сватово теперь, вероятно, является более уязвимым оперативным флангом российских войск", - отмечают в разведке.

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Британские разведчики отмечают, что российское командование, скорее всего, будет рассматривать сохранение контроля над Сватовым как политический приоритет, поскольку оно является достаточно большим городом в Луганской области.

При этом командирам, по данным разведки, довольно трудно поддерживать оборону Сватово. Российские войска также пытаются обеспечить ресурсами наступательные операции южнее Донецка.

Разведка добавляет, что как оборонная, так и наступательная способность России продолжают сдерживаться из-за острой нехватки боеприпасов и квалифицированного персонала.

Война в Украине: ситуация на востоке

На востоке Украины продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты перебросили подкрепление из Харьковщины и Херсонщины.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, россияне действительно успели стянуть резервы и подготовиться к обороне. Поэтому украинские воины стремительно, но осторожно продвигаются на Сватовском направлении Луганской области. Российские солдаты массово гибнут, их тела никто не эвакуирует.

По данным аналитиков ISW, на линии Сватово-Кременная продолжаются активные боевые действия. Однако ухудшение погодных условий влияет на развитие ситуации на фронте.

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