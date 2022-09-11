Вражеская армия обстреляла пгт Архангельское, села Любимовка, Ольгино и Станислав: повреждены жилые дома, среди местных есть погибшие и раненые.

Из-за приближения украинских вооруженных сил оккупанты пытаются усилить оборону Херсона.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

"Из-за приближения ВСУ оккупанты пытаются усилить оборону Херсона, перемещая в город резервы. В областном центре фиксируются новые подразделения противника, военнослужащие которых плохо ориентируются в городе", - отметил он. Видео дня

По информации Янушевича, в Херсонской области оккупанты усиливают административно-полицейский режим. Людям запрещается въезд и выезд из населенных пунктов, введен комендантский час. В Херсоне захватчики провели обыск жилых помещений микрорайона Восточный, из которых виден Антоновский мост.

Местных жителей Каховки и Казацкого военные РФ предупредили об открытии огня на поражение в случае их приближения к переправам. В Новой Каховке захватчики усилили фильтрационные мероприятия с участием сотрудников ФСБ – проверяют телефоны, ищут граждан, которые помогают ВСУ.

Также Янушевич сообщил, что вражеская армия обстреляла пгт Архангельское, села Любимовка, Ольгино и Станислав.

"Повреждены жилые дома, среди местных есть погибшие и раненые", - написал глава ОВА.

По его словам, оккупанты продолжают мародерить в Херсоне и области. У местных отбирают транспорт, обворовывают дома.

Кроме того Янушевич сообщил, что оккупанты ворвались в квартиру херсонца, провели там обыск, избили хозяина и вывезли в неизвестном направлении. Также оккупанты во второй раз похитили жителя Каховки. Местопребывание мужчины неизвестно.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленное в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, которое может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 52 650 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.в

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