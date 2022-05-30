Чтобы снизить наступательный потенциал украинских войск, оккупанты обстреливают позиции Сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии.

На Слобожанском, Славянском и Лиманском направлениях российские оккупанты готовятся к наступлению.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. В Вооруженных силах Республики Беларусь до 4 июня этого года продолжаются мероприятия по проверке боевой готовности", - говорится в посте.

На Северском направлении, по данным Генштаба, оккупанты продолжают осуществлять артиллерийские обстрелы с территории России приграничных районов, а именно населенных пунктов Бояро-Лежачи и Мануховка Сумской области, а также Янжуловка и Каменская Слобода Черниговской области.

"На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, проводит изучение возможных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники и материальных средств с территории Российской Федерации", - добавили в Генштабе.

С целью снижения наступательного потенциала украинских войск оккупанты обстреливают позиции Сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии.

На Харьковском направлении активных действий они не проводили, основные усилия сосредотачивают на сдерживании действий украинских подразделений. Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Одноробовка, Уды, Русские Тишки и Черкасские Тишки.

"На Славянском направлении противник продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск. В направлении населенного пункта Курулька совершил попытку ведения штурмовых действий, успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции", - сообщили в Генштабе.

На Донецком направлении оккупанты, кроме артиллерийских обстрелов, нанесли авиационные удары в районах Новоселовки и Лисичанска, ракетные удары - в районах населенных пунктов Соледар и Северск.

"На Лиманском направлении враг перегруппировывается и готовится к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов выдвижения через водные преграды", - говорится в сообщении.

На Криворожском направлении оккупанты осуществляют огневое поражение украинских войск артиллерией и ведут контрбатарейную борьбу.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что слова Российской Федерации о якобы готовности к переговорам с Украиной на фоне масштабного наступления на Донбассе - это "КГБшная маскировка" по прикрытию истинных намерений и действий.

А глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов заявил, что приоритетной мишенью для российских оккупантов остается Киев. В столице готовы дать отпор врагу.

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