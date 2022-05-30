Николай Жирнов отметил, что украинские военные готовы дать врагу отпор.

Приоритетной мишенью для российских оккупантов остается Киев. В столице готовы дать отпор врагу.

Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.

"Если смотреть на Брянскую и Курскую области, то фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако знаем, что Российская Федерация может использовать и территорию Беларуси. Россия от своей агрессивной цели овладеть всей территории Украины не отказалась. Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса, опасность повторного наступления остается", – заявил Жирнов.

По его словам, Россия не сможет за короткий срок создать большую группировку войск для нового наступления на Киев.

"Мы ежедневно следим за действиями противника. И готовимся к его встрече: готовим рубежи и позиции в инженерном отношении, строятся оборонные сооружения, определенная местность готовится для заминирования, проводится подготовка войск с учетом приобретенного опыта. Угроза существует и будет существовать, пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу!" – подытожил глава Киевской ГВА.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля войска России вторглись на территорию Украины, в частности, с белорусской территории. Враг также сбрасывал бомбы на военные объекты и жилье мирных людей.

Противнику удалось захватить части Черниговщины и Киевщины, но впоследствии оккупантов прогнали украинские воины.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 28 мая сообщила, что по состоянию на этот день данные о повторном вражеском наступлении на Киев не подтверждаются.

Вас также могут заинтересовать новости: