Мариупольские троллейбусы постигла судьба медицинского оборудования - их вывозят в Донецк / фото Кирилла Алексеева

Российские оккупанты отправили 7 уцелевших троллейбусов из Мариуполя в оккупированный Донецк.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты нашли 7 уцелевших троллейбусов в помещении Мариупольского троллейбусно-трамвайного управления. Троллейбусы испытали судьбу медицинского оборудования - поехали обслуживать Донецк", - отметил он.

Андрющенко добавил, что сейчас их перекрашивают в цвета партии "Единая Россия" и планируют запустить в начале июня.

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Как сообщал УНИАН, ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что российские оккупанты продолжают мародерствовать на территориях Украины. Враг ворует не только зерно, стиральные машины и сковородки, но и вывозит металлопродукцию из Мариуполя.

Так, в Ростов-на-Дону должен был отправиться корабль с тремя тоннами груза. По информации омбудсмена, до российской оккупации на территории порта в Мариуполе было до 200 тысяч тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет 170 миллионов долларов.

При этом оккупанты пытаются сделать вывоз награбленного более удобным для себя и начали восстанавливать железнодорожное сообщение в Мариуполе и Волновахе.

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