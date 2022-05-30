Их перекрашивают в цвета партии "Единая Россия" и планируют запустить в начале июня в Донецке.

Российские оккупанты отправили 7 уцелевших троллейбусов из Мариуполя в оккупированный Донецк.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты нашли 7 уцелевших троллейбусов в помещении Мариупольского троллейбусно-трамвайного управления. Троллейбусы испытали судьбу медицинского оборудования - поехали обслуживать Донецк", - отметил он.

Андрющенко добавил, что сейчас их перекрашивают в цвета партии "Единая Россия" и планируют запустить в начале июня.

Как сообщал УНИАН, ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что российские оккупанты продолжают мародерствовать на территориях Украины. Враг ворует не только зерно, стиральные машины и сковородки, но и вывозит металлопродукцию из Мариуполя.

Так, в Ростов-на-Дону должен был отправиться корабль с тремя тоннами груза. По информации омбудсмена, до российской оккупации на территории порта в Мариуполе было до 200 тысяч тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет 170 миллионов долларов.

При этом оккупанты пытаются сделать вывоз награбленного более удобным для себя и начали восстанавливать железнодорожное сообщение в Мариуполе и Волновахе.

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