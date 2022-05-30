Глава МИД заявил, что настоящие действия России - это продолжение агрессии против Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что заявления Российской Федерации о якобы готовности к переговорам с Украиной на фоне масштабного наступления на Донбассе - это "КГБшна маскировка" по прикрытию истинных намерений и действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна в Киеве.

Глава МИД Украины заявил, что пока понятно, на какой стадии находятся переговоры Украины с Россией.

"Они на стадии полномасштабного наступления России на Донбассе, в попытках России установить свою полноценную власть на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях, и в каждой ракете, которая летит по тому или иному городу Украины или объекту нашей инфраструктуры. Вот это все, что нужно знать о настрое России на переговоры. Согласитесь, что когда вы хотите вести переговоры, вы ведете себя иначе. Поэтому Россия может сделать 100 заявлений о том, как они открыты к переговорам, но это все классическая КГБшная маскировка - операция по маскировке своих настоящих действий", - подчеркнул Кулеба.

Он сказал, что настоящие действия России - это продолжение агрессии и блокирование украинских портов, из-за чего на рынки мира Украине нельзя отправлять сельскохозяйственную продукцию.

Кулеба добавил, что на определенном этапе перестал комментировать заявления главы МИД Сергея Лаврова, потому что надо иметь к себе уважение. "Каждые его очередные мысли не требуют на самом деле реакции. Он представляет другую реальность, против которой мы сейчас защищаемся и воюем", - сказал Кулеба.

Переговоры Украины и РФ: что стоит знать

Ранее в офисе президента Украины заявили, что Россия живет иллюзиями "военных побед", из-за чего переговоры с ней невозможны. Дипломатические беседы могут возобновиться только по указанию Зеленского.

Между тем глава государства считает, что Украина должна вернуть территории, которые были оккупированы после 24 февраля. Только после этого можно снова сесть за стол переговоров.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что в переговорном процессе между Россией и Украиной "наблюдается застой". Обсуждается лишь обмен пленными, а беседы о прекращении огня отошли на второй план.

В субботу, 28 мая, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

По сообщению Кремля, "отдельное внимание уделено положению дел на переговорном треке". Владимир Путин утверждает, что Россия якобы готова к возобновлению диалога, который якобы "находится в замороженном состоянии по вине Киева".

В свою очередь Федеральное правительство Германии информировало, что канцлер Германии и президент Франции призвали к немедленному перемирию и выводу российских войск.

"Они призвали президента России пойти на серьезные прямые переговоры с президентом Украины и найти дипломатическое решение конфликта", - подчеркнула немецкая сторона.

Французская сторона по итогам переговоров также информирует, что Путина призвали как можно быстрее согласиться на прямой диалог с президентом Зеленским.

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