Первая в истории роботизированная атака состоялась в районе Липцев на Харьковщине.

Первый полностью роботизированный бой без привлечения пехоты, который накануне провели Силы обороны, войдет в историю российско-украинской войны. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, это знаковое явление. Романенко отметил, что на этих направлениях надо развиваться и в дальнейшем.

"Надо, чтобы это вошло в историю действий Сил обороны Украины. Это именно те направления, которые позволят выйти из угла, о котором говорил Главнокомандующий генерал Залужный. И именно такой подход подтверждает следующий Главнокомандующий генерал Сырский. Практика ведения боевых действий этой войны показывает путь для поднятия эффективности нашей борьбы, привлечения такого рода технологий. А также ведения Силами обороны асимметричных действий. В этих направлениях надо развиваться и дальше", - сказал эксперт.

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Роботизированная операция ВСУ: что надо знать

17 декабря представитель службы связей с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев рассказал, как Вооруженные силы Украины провели на фронте первую полностью роботизированную операцию. В ней были задействованы десятки единиц различных дронов.

По словам военного эксперта Александра Мусиенко, пока что такие операции не являются идеальными. Однако потенциально они могут изменить ход войны. Ведь позволят максимально сохранять жизни личного состава.

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