История не знает случаев, когда исключительно роботизированные системы шли бы в штурм, говорит Мусиенко.

Силы обороны Украины провели первый полностью роботизированный бой без привлечения пехоты. Уникальную операцию прокомментировал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Чем больше мы будем использовать роботизированных систем, чем больше мы будем задействовать их в боевых действиях, тем меньше это будут делать люди, тем меньше это потребует личного состава. А если потребует, то личный состав может находиться где-то дальше, чем находятся роботы", – акцентировал он в эфире телеканала "Мы – Украина".

Эксперт отметил, что пока еще не все идеально и есть над чем работать, однако "это технологический прорыв" на поле боя.

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"Это беспрецедентно. В принципе, история сейчас не знает случаев, когда исключительно роботизированные системы шли бы в штурм. Конечно, при поддержке людей, но именно роботизированные системы. Поэтому здесь Украина и Вооруженные силы действительно совершили прорыв", – констатировал Мусиенко.

Роботизированная операция ВСУ: что известно

Институт изучения войны сообщил, что Силы обороны Украины провели первую наземную атаку исключительно с использованием беспилотных наземных транспортных средств и FPV-дронов.

Это произошло вблизи населенного пункта Липцы, на севере от Харькова. В результате операции были успешно уничтожены российские позиции. Атака была проведена атака с помощью десятков роботизированных систем, в частности беспилотных с помощью аппаратов, оснащенных пулеметами, а также дронов для установки и обезвреживания мин на позициях противника.

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