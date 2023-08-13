Противники занимаются организацией пропагандистских мероприятий.

Российские захватчики проводят подготовку для проведения в сентябре этого года так называемых "выборов" на оккупированных украинских территориях.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко. "Такие мероприятия происходят, очень много пропагандистских публичных мероприятий происходит с привлечением молодежи, пенсионеров. Распространяются новые буклеты, новая печатная пресса, идет пропаганда "русского мира", Владимира Путина, "ЛНР". Есть несколько местных проектов на уровне Луганска, которые активно занимаются предвыборной кампанией", - сказал он.

Также он указал, что на оккупированных территориях есть монополия партии "Единая Россия", в состав которой "загоняют" бюджетников и предпринимателей, хотя и местные жители не очень предпочитают работать в "избирательных комиссиях".

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"Эти меры больше направлены на пропаганду и внутренний рынок Российской Федерации, что здесь что-то пытаются делать, но на самом деле ситуация очень сложная и очень отличается от того, что непосредственно происходит в РФ", - сказал он.

"Выборы" на оккупированных территориях Украины - что сообщалось

В июне российские СМИ сообщили, что Центральная избирательная комиссия РФ назначила на 10 сентября "выборы" на временно оккупированных территориях Украины - в частях Херсонской и Запорожской областей, а также на территориях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В РФ 10 сентября состоятся выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Государственной думы, выборы глав ряда "регионов" и депутатов законодательных органов "государственной власти" в части "субъектов".

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