Российские срочники были замечены в ходе захвата н.п. Борисовка.

Российские оккупационые войска активно задействуют солдат срочной службы из Белгородской области в боевых действиях на территории Украины. Так враг хочет создать впечатление массовости на поле боя в условиях значительных потерь личного состава.

"Срочники были замечены в ходе захвата н.п. Борисовка (Харьковская область), где они предоставляли поддержку подразделениям 9 мотострелкового полка. Кроме участия в наступательных операциях, срочники также часто используются для ремонта военной техники и оборудования оборонительных позиций", – отмечает движение "АТЕШ".

Такое использование срочников объясняется их опасениями перед прямым участием в боях. Именно поэтому их задействуют "в более безопасных и технических ролях на передовой".

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Война в Украине: важные новости

На Харьковщине продолжаются тяжелые бои. Из-за большого натиска российских оккупационных войск украинским защитникам пришлось отойти с некоторых позиций. Сообщается о боях за населенный пункт Глубокое, который имеет стратегическое значение.

В Генштабе ВСУ рассказали, что с начала суток на фронте произошло более 100 боестолкновений с противником. Отмечается, что на Харьковском направлении армия РФ, при поддержке авиации, осуществлял атаки в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка Харьковской области. На Авдеевском и Бахмутском направлениях украинские военные отбили более чем по 20 атак.

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