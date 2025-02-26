В частности попадания зафиксированы в Бучанском районе.

Российские оккупанты в ночь на 26 февраля атаковали беспилотниками Киевскую область. В результате очередного вражеского удара один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник.

По его словам, тело погибшей было обнаружено во время ликвидации пожара двухэтажного частного дома в Бучанском районе. Пожар был ликвидирован на площади 200 кв.м.

"В другом населенном пункте этого района девушка 2005 года рождения с раной затылочной области головы госпитализирована в местную больницу. Мужчина 1981 года рождения получил рану правой кисти. Не госпитализирован. Обоим пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь", - добавил Калашник.

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По предварительным данным, из-за вражеской атаки в Бучанском районе были повреждены пять частных домов, остекление квартир в четырех многоэтажных жилых домах, два гаражных помещения, три автомобиля уничтожены и 8 повреждены.

Российские обстрелы - последние новости

Как писал УНИАН, 25 февраля РФ атаковала Краматорск, в результате чего погиб один человек, еще 16 получили ранения, среди которых четверо детей. Также из-за атаки повреждены по меньшей мере 17 частных домов.

Кроме того, сообщалось, что Россия атаковала Киев и область "Шахедами". В частности в Бориспольском районе Киевской области погиб один человек, смерть наступила до прибытия врачей.

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