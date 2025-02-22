В Соломенском районе, где упали обломки БПЛА, пожар на территории частной застройки.

В Бориспольском районе Киевской области из-за атаки дронов погиб мужчина. Об этом сообщили в ОГА.

"В результате вражеской атаки БпЛА в Бориспольском районе на железнодорожном переезде погиб 60-летний мужчина. Смерть наступила до прибытия медиков. Также в результате вражеской атаки в районе горит складское помещение, ликвидация пожара продолжается", - сказано в сообщении.

В "Укрзализныце" добавили, что в результате падения БПЛА на своем рабочем месте погиб дежурный по переезду в Бориспольском районе.

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"Движение поездов на участке разрешено с пониженной скоростью. Поезда по расписанию", - сообщили там.

Также в Соломенском районе Киева упали обломки сбитого беспилотника, сообщил городской голова Кличко.

"В Соломенском районе, где упали обломки БПЛА, пожар на территории частной застройки. Есть разрушения. Спасатели работают на месте", - добавил он.

В КГВА сообщили, что падение обломков БПЛА на открытую территорию частной усадьбы в Соломенском районе привело к возгоранию дерева на площади 3 м.кв.

"Пожар ликвидирован. Взрывная волна повредила окна в доме напротив. Пострадавших нет", - отметили там.

Атаки РФ на Украину - детали

19 февраля российские оккупанты в очередной раз совершили воздушную атаку по Украине, под ударом находилась Одесса. В городе после атаки дронов было слышно много взрывов, в социальных сетях сообщали о пожарах, дыме и повреждениях медицинского учреждения.

Российская Федерация в ночь на 20 февраля нанесла массированный ракетно-дроновой удар по газовой инфраструктуре Украины.

Военный обозреватель Денис Попович заявлял, что Российская Федерация усилит ракетные и беспилотные атаки по территории Украины. По его словам, исторически складывается так, что после начала переговорного процесса по мирному урегулированию воюющие стороны пытаются максимально усилить свои позиции.

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