В Бориспольском районе Киевской области из-за атаки дронов погиб мужчина. Об этом сообщили в ОГА.
"В результате вражеской атаки БпЛА в Бориспольском районе на железнодорожном переезде погиб 60-летний мужчина. Смерть наступила до прибытия медиков. Также в результате вражеской атаки в районе горит складское помещение, ликвидация пожара продолжается", - сказано в сообщении.
В "Укрзализныце" добавили, что в результате падения БПЛА на своем рабочем месте погиб дежурный по переезду в Бориспольском районе.
"Движение поездов на участке разрешено с пониженной скоростью. Поезда по расписанию", - сообщили там.
Также в Соломенском районе Киева упали обломки сбитого беспилотника, сообщил городской голова Кличко.
"В Соломенском районе, где упали обломки БПЛА, пожар на территории частной застройки. Есть разрушения. Спасатели работают на месте", - добавил он.
В КГВА сообщили, что падение обломков БПЛА на открытую территорию частной усадьбы в Соломенском районе привело к возгоранию дерева на площади 3 м.кв.
"Пожар ликвидирован. Взрывная волна повредила окна в доме напротив. Пострадавших нет", - отметили там.
Атаки РФ на Украину - детали
19 февраля российские оккупанты в очередной раз совершили воздушную атаку по Украине, под ударом находилась Одесса. В городе после атаки дронов было слышно много взрывов, в социальных сетях сообщали о пожарах, дыме и повреждениях медицинского учреждения.
Российская Федерация в ночь на 20 февраля нанесла массированный ракетно-дроновой удар по газовой инфраструктуре Украины.
Военный обозреватель Денис Попович заявлял, что Российская Федерация усилит ракетные и беспилотные атаки по территории Украины. По его словам, исторически складывается так, что после начала переговорного процесса по мирному урегулированию воюющие стороны пытаются максимально усилить свои позиции.