Среди раненых - четыре ребенка.

По меньшей мере 1 человек погиб и 16 ранены в Краматорске в результате российского массированного обстрела. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Он отметил, что среди раненых - четыре ребенка 2007, 2016, 2017 и 2022 годов рождения.

"Вероятно, под завалами здания до сих пор остаются люди - поисково-спасательная операция продолжается", - подчеркнул глава ОГА.

Он отметил, что в очередной раз призывает всех гражданских эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. Эвакуация спасает жизни!

Согласно информации Национальной полиции, россияне ударили по частному сектору города Краматорск около 14:20. В результате атаки повреждены по меньшей мере 17 частных домов.

Российские обстрелы Краматорска

Как сообщал УНИАН, в результате массированного вражеского обстрела Краматорска 30 января были ранены 8-летний мальчик и 7-летняя девочка. В общем сообщалось о по меньшей мере 13 раненых гражданских. Как сообщали правоохранители, россияне нанесли удар по городу из РСЗО "Торнадо-С". В результате атаки повреждены были по меньшей мере три многоквартирных дома в центре Краматорска.

По информации первого заместителя председателя Донецкой ОГА Юрия Винокурова, в Донецкой области по состоянию на сейчас остается 300 тысяч гражданских, из них 22 347 детей. По его словам, фактически из всех прифронтовых территорий путем обязательной эвакуации - все дети вывезены.

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