По его словам, будут наработки, что зависит от участников переговорного процесса.

Переговоры с российской делегацией в онлайн формате возобновятся 1 апреля.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель фракции "Слуга народа", член переговорной группы Давид Арахамия.

"На переговорах в Турции мы также объявили, что сейчас наступила потребность встречи лидеров двух государств. Российская делегация ответила, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора. За неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса. И будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты стран. В то же время мы настаиваем, чтобы такая встреча состоялась не на территории России или Беларуси", - отметил он.

Что предшествовало

29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров Украины и России. Украинская делегация передала свои предложения и видение окончания войны.

Речь идет, в частности, о внеблоковом статусе в обмен на "гарантии безопасности" с участием РФ и ряда западных стран, которые соответствовали бы 5-му статуту НАТО.

Также Украина предлагает предусмотреть в будущем договоре, что все страны-гаранты не только не возражают против вступления в ЕС, а должны помогать в этом процессе.

Никаких документов не подписывали, уточнил глава фракции "Слуга народа", член делегации Давид Арахамия.

По мнению Британии, переговоры Россия использует для перегруппировки войск, чтобы пойти на второе наступление.

При этом бомбардировки украинских городов продолжается.

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