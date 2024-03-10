Аналитики подчеркнули, что создание основных оборонительных позиций указывает на изнурительный характер войны.

ВСУ ускорили строительство оборонительных позиций на нескольких участках линии фронта.

Об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки. Аналитики отметили, что прежде всего речь идет о противотанковых зубах дракона, рвах, пехотных окопах, минных полях и укрепленных оборонительных позициях.

В разведке добавили, что очень вероятно, что расширение оборонительных рубежей ВСУ уменьшит способность российских оккупантов продвигаться вперед или использовать тактические преимущества во время наступательной операции.

Видео дня

"Создание основных оборонительных позиций указывает на изнурительный характер войны и означает, что любая попытка проведения прорывных операций будет, вероятно, сопровождаться большими потерями", - высказали предположение в британской разведке.

Война в Украине: новости

5 марта советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби заявил, что оборонительные позиции ВСУ "начинают смещаться в неправильном направлении, потому что россияне продолжают продвигаться на западном направлении на Донбассе".

Кроме того, комментируя призыв президента Франции Эммануэля Макрона к союзникам Украины не быть "трусами", он заявил, что американские войска не будут воевать в Украине. Напомним, недавно Макрон заявил, что нельзя исключать возможность отправки военных западных стран в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: