Сооружения до сих пор сохранились и легко заметны на спутниковых снимках.

Укрепления Вооруженных сил Украины оставляют желать лучшего. Об этом говорится в материале Der Spiegel.

По данным издания, укрепления до сих пор сохранились и легко заметны на спутниковых снимках. Так, стратегически важный город Токмак на юге Украины окружен "почти средневековым кольцом обороны". При этом в случае прорыва украинцам пришлось бы преодолеть эту линию, чтобы захватить этот узловой пункт.

Между тем Орехов, расположенный чуть севернее, наоборот, находится на территории, контролируемой Украиной, и вокруг него оборонительных сооружений гораздо меньше.

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"Эти два города очень похожи: они расположены близко к фронту и на ровной, открытой территории", - пишет издание.

В то же время многие стратегически важные точки украинских позиций недостаточно защищены. Так, даже за Авдеевкой, откуда только недавно отступили украинские войска, или перед Часовым Яром возле Бахмута оборона "оставляет желать лучшего, и в сочетании с острой нехваткой боеприпасов и нехваткой солдат это создает опасность".

"В связи со сложной ситуацией украинские подразделения собирают в социальных сетях пожертвования на экскаваторы для помощи в строительстве. Однако, кроме землеройной техники, особенно важно, чтобы ЕС удалось как можно быстрее доставить обещанные боеприпасы - это позволит им лучше удерживать россиян на их позициях", - отмечает СМИ.

Сооружение оборонительных фортификаций ВСУ

В ВСУ объяснили, почему так поздно начали строить систему оборонительных фортификаций. Фактически строительство началось только в декабре - когда россияне уже два месяца ожесточенно штурмовали Авдеевку.

По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лихового, до этого инженерно-саперные подразделения были задействованы на преодолении российских укреплений.

Ранее УНИАН сообщал, что у Украины нет мощной линии обороны под Авдеевкой, при этом россияне идут вперед. По данным The New York Times, за Авдеевкой ВСУ построили рудиментарные линии траншей.

Они не имеют дополнительных укреплений, которые могли бы замедлить танки РФ и помочь защитить основные дороги и важные высоты.

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