Во время атаки качество сигнала упало практически до нуля.

В ночь на 13 сентября во время атаки на бухту временно оккупированного Севастополя, произошел масштабный сбой в работе Starlink.

Как пишет DOU со ссылкой на NetBlocks, в Севастопольской бухте этой ночью поразили большой десантный корабль и подлодку россиян. Во время атаки качество сигнала упало практически до нуля. Этот сбой был самый сильный из тех, что произошли в этом месяце.

Илон Маск и атаки ВСУ в Крыму

Ранее глава SpaceX Илон Маск признал, что одна из операций ВСУ против Черноморского флота РФ во временно оккупированного Крыма в феврале 2022 года была безуспешной из-за него. Маск экстренно выключил спутниковую связь Starlink возле Крыма, на которую полагались украинские операторы морских дронов.

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Свои действия он хотел оправдать тем, что опасался, чтобы его компания не была втянута в войну. После этого бизнесмена начали обвинять в госизмене. Он эти обвинения отвергает.

А сегодня Маск выложил новую версию отключение спутниковой связи Starlink вблизи Крыма, из-за чего сорвалась операция украинских военных по удару по российскому флоту. Предприниматель сказал, что Starlink был отключен в районе Крыма из-за американских санкций против РФ, и включить его без специального разрешения от Белого дома Маск якобы не имел права.

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