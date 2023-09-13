В ночь на 13 сентября во время атаки на бухту временно оккупированного Севастополя, произошел масштабный сбой в работе Starlink.
Как пишет DOU со ссылкой на NetBlocks, в Севастопольской бухте этой ночью поразили большой десантный корабль и подлодку россиян. Во время атаки качество сигнала упало практически до нуля. Этот сбой был самый сильный из тех, что произошли в этом месяце.
Илон Маск и атаки ВСУ в Крыму
Ранее глава SpaceX Илон Маск признал, что одна из операций ВСУ против Черноморского флота РФ во временно оккупированного Крыма в феврале 2022 года была безуспешной из-за него. Маск экстренно выключил спутниковую связь Starlink возле Крыма, на которую полагались украинские операторы морских дронов.
Свои действия он хотел оправдать тем, что опасался, чтобы его компания не была втянута в войну. После этого бизнесмена начали обвинять в госизмене. Он эти обвинения отвергает.
А сегодня Маск выложил новую версию отключение спутниковой связи Starlink вблизи Крыма, из-за чего сорвалась операция украинских военных по удару по российскому флоту. Предприниматель сказал, что Starlink был отключен в районе Крыма из-за американских санкций против РФ, и включить его без специального разрешения от Белого дома Маск якобы не имел права.